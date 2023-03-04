Марочко сообщил об обнаружении нового укрепленного района, контролируемого ВСУ

Новые укрепленные боевые позиции ВСУ выявлены на территории, контролируемой Украиной. Они обнаружены в селе Миньковка.

Об этом службе РИА Новости рассказал подполковник ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко.

Он отметил, что укрепленные позиции соперника замечены в селе Миньковка. Населенный пункт пока контролируют войска Украины. Рядом проведены траншеи, сформированы огневые точки.

В районе села наблюдается сосредоточение артиллерийских установок и бронетехники. До этого момента в указанном месте присутствие ВСУ не было зафиксировано.