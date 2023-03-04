Войска России подошли вплотную к боевым позициям ВСУ вблизи Кременной

Об этом РИА Новости сообщил отставной подполковник Андрей Марочко в субботу.

Российская армия очень близко подошла к позициям украинской армии рядом с населенным пунктом Кременная.

Это стало известно со слов военного эксперта отставного подполковника Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.

Он утверждает, что к югу от Кременной "между нашими позициями и позициями противника не осталось так называемых серых зон".

Как заявляет Марочко, в отдельный районах "расстояние до противника составляет порядка 40 метров", и это позволяет российским войскам вести диалог даже без средств связи.

Обстановка на Кременском направлении стала напряженной с осени. Армия Украины постоянно ведет обстрел Кременной и делает регулярные попытки прорвать линию обороны в этой точке.