От аневризмы скончался 61-летний Том Сайзмор из фильма «Спасти рядового Райана»

Голливудский актер Том Сайзмор умер от аневризмы. Семья приняла решение об отключении его от системы жизнеобеспечения.

Актер, сыгравший в фильме "Спасти рядового Райана" умер после отключения его от системы жизнеобеспечения, к которой он был подключен после аневризмы.

Том Сайзмор ушел из жизни в окружении брата и детей-близнецов. Об этом рассказал менеджер актера Чарльз Лаго.

Как известно, 18 февраля Том потерял сознание в своем доме в Лос-Анджелесе.

Он был доставлен в больницу, где врачи выявили аневризму сосудов головного мозга после перенесенного инсульта. Актер впал в кому.

Девять дней он был в коме, после чего семья поняла. что надежды на улучшение нет. Было принято решение отключить Тома от аппаратов жизнеобеспечения.

За роль сержанта Майка Хорвата в проекте Стивена Спилберга "Спасти рядового Райана" актер получил 5 премий "Оскар".