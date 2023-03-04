Органами ФСБ задержана москвичка, финансово помогавшая ВСУ
2023-03-04 10:02
Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ Российской Федерации. Стало известно, что ФСБ вместе с сотрудниками МВД провели задержание жительницы столицы, которую подозревают в спонсировании армии Украины.
Как отмечается в сообщении, женщина намеревалась покинуть территорию России, в этот момент она и была задержана и арестована.
Выбранная для нее мера пресечения - арест на два месяца в связи с возбуждением уголовного дела по статье "государственная измена".
Теперь москвичка может сесть в тюрьму на срок от 12 до 20 лет. Подробности дела выясняются Следственным управлением ФСБ России.
Опубликовано: Храмова Оксана