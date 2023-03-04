«РИА Новости»: голодные солдаты ВСУ просят еду у жителей Артемовска

Украинские военные вынуждены просить продукты питания у проживающих в Артемовске, сообщили корреспонденты "РИА Новости".

4 марта военкоры газеты "РИА Новости" взяли интервью у эвакуировавшегося из Артемовска Юрия Марченко, который утверждает, что во время проживания в городе к нему часто подходили молодые украинские солдаты, прося его дать им еду. По словам Марченко, он никак не мог помочь бойцам ВСУ, поскольку сам не имел продуктов питания.

Также Марченко утверждает, что его знакомый из Артемовска пытался покинуть город вместе с семьёй, но был насильно мобилизован украинскими войсками и отправлен на поле боя.