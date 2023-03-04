Агенты ФСБ задержали москвичку за госизмену в виде отправки денег ВСУ

Сотрудники ФСБ задержали жительницу Москвы, которая переводила денежные средства украинским войскам.

4 марта центр общественный связей Федеральной службы безопасности опубликовал пресс-релиз, в рамках которого сообщил, что сотрудники ФСБ осуществили задержание проживающей в Москве женщины, которая была уличина в государственной измене, совершённой посредством оказания финансовой помощи вооружённым силам Украины.

Известно, что москвичка была задержана сотрудниками ФСБ и МВД во время попытки покинуть российскую территорию. Теперь жительницу Москвы отправили под стражу на 2 месяца для дальнейших разбирательств.