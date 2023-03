Актриса Кейт Бланшетт блеснула в новом клипе группы Sparks

53-летняя австралийская артистка, обладательница Оскара предстала в ролике в желтом костюме и черной рубашке.

Обладательница премии "Оскар", 53-летняя австралийская актриса актриса Кейт Бланшетт стала звездой музыкального клипа Sparks на композицию The Girl is Crying In Her Latte.

В ролике актриса предстала в желтом костюме с черной рубашкой. Рамблер уточняет, что образ дополнили белые ботинки, красные наушники, черные очки.

Бланшетт на прошлой неделе побывала на церемонии вручения в Лондоне премии Британской академии кино и телевидения.

Звезда позировала на красной дорожке в платье Maison Margiela, которое она ранее надевала на вручение премии "Оскар" в 2015 году.

Для нового выхода фасон платья был обновлен, а бирюзовое ожерелье Tiffany & Co - заменено на жемчужное украшение Louis Vuitton.