«Белпочта» досрочно выплатит пенсии гражданам Беларуси за 8 марта

В "Белпочте" сообщили о намерении осуществить досрочный выплат пенсий за 8 марта.

В субботу официальный сайт "Белпочты" опубликовал пресс-релиз, в котором утверждается, что жители Беларуси смогут получить пенсии к 8 марта досрочно. Известно, что проживающие в Минске, Могилёве и Витебске могут прийти в почтовые отделения для получения пенсии уже 6 марта.

В то же время сообщается, что жители Могилевской, Минской, Брестской, Витебской, Гродненской, Гомельской и Брестской областей могут получить пенсии 7 марта.