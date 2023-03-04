IWS: Генштаб Украины готовит вывод ВСУ из некоторых районов Артемовска

Институт изучения войны сообщил о скором выводе многих украинских подразделений с Артемовского направления.

Днём субботы зарубежный Институт изучения войны (IWS) со ссылкой на данные западной разведки сообщил, что Генштаб армии Украины с большой долей вероятности занят подготовкой к выводу подразделений украинских войск из некоторых районов населённого пункта Артемовск в ДНР.

Днём ранее глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин рассказал прессе, что российские военные практически полностью окружили Артемовск, однако для скорейшего взятия города в кольцо необходимо до 30 тысяч дополнительных военных ВС РФ.