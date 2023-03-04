Байден и Шольц согласовали совместные действия против России

Президент Джо Байден и канцлер Олаф Шольц договорились совместно противодействовать России.

Главы государств выступили с совместным заявлением о том, что будут совместно поддерживать Киев до тех пор, пока это будет актуально. На протяжении всего этого периода Россия будет нести ответственность за свои действия в Украине.

Глава Белого дома Джо Байден и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц провели переговоры в Вашингтоне и согласовали совместные действия против России. Об этом говорится в заявлении администрации США.

"Лидеры двух стран подтвердили свои обязательства по привлечении России к ответственности за агрессию в отношении Украины", - говорится в публикации.

Байден и Шольц отметили важность "всеобъемлющей солидарности с украинцами" и согласовали вопросы поддержки Украины в гуманитарном, экономическом, оборонном и политическом аспектах.