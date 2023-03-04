Старовойт: посёлок Краснооктябрьский и село Волфино обесточены после атаки со стороны ВСУ

Губернаптор Курской области России Роман Старовойт в своём официальном Tg-канале сообщил, что посёлок Краснооктябрьский и село Волфино Глушковского района обесточены после атаки со стороны Вооружённых сил Украины.

Курский губернатор подчеркнул факт того, что в результате данного инцидента жертв и пострадавших среди мирного населения Краснооктябрьского и Волфино нет.

Гладков также сообщил, что ремонтные бригады уже приступают к устранению повреждений из-за которых в двух российских приграничных сёлах Глушковского района прервано электроснабжение.