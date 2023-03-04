Телеведущая Лера Кудрявцева покинула Россию
Российская звезда прилетела в Иран. В холле гостиницы ее встретили гимном ее любимой страны.
Ведущая телешоу «Секрет на миллион» заинтриговала поклонников, предлагая им угадать: куда она полетит на этот раз?
Звезда раскрыла карты сразу после того, как приземлилась в Тегеране, сообщает Космополитен.
Артистке в Иране обеспечили шикарную встречу в аэропорту, а затем она поехала в роскошный отель.
Мама, я в Иране! Следите, я буду вам рассказывать про Иран - страну, которая уже 43 года живет под санкциями, — пообещала Кудрявцева.
Телеведушая была приятно удивлена, когда прямо в холле отеля вдруг зазвучал гимн России. Лера решила, что это хороший знак для того, чтобы поездка получилась насыщенной и плодотворной.
Фанаты пожелали кумирам удачи. И признались, что с нетерпением будут ждать ее ролики.
Опубликовано: Светлана Гарусева
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Диана Мудреченко
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