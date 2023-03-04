Гладков: украинские войска обстреляли школу в селе Бутырки в Белгородской области
2023-03-04 13:48
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Tg-канале сообщил, что бойцы подразделений Вооружённых сил Украины обстреляли школу в селе Бутырки в Валуйском городском округе.
Гладков отметил, что в данном населённом пункте действует режим ЧС.
В результате падения украинских снарядов на территорию учреждения образования села Бутырки жертв и пострадавших нет, однако в здании выбиты окна.
Белгородский губернатор добавил, что в ближайшее время специалисты закроют тепловой контур пострадавших помещений.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Диана Мудреченко
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