Гладков: украинские войска обстреляли школу в селе Бутырки в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Tg-канале сообщил, что бойцы подразделений Вооружённых сил Украины обстреляли школу в селе Бутырки в Валуйском городском округе.

Гладков отметил, что в данном населённом пункте действует режим ЧС.

В результате падения украинских снарядов на территорию учреждения образования села Бутырки жертв и пострадавших нет, однако в здании выбиты окна.

Белгородский губернатор добавил, что в ближайшее время специалисты закроют тепловой контур пострадавших помещений.