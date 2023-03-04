ВС РФ при наступлении на Донецком направлении уничтожили до 490 бойцов ВСУ
Российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга рассказал о ситуации на Донецком направлении, заявив, что военнослужащие армии России успешно продолжили наступление на данном участке фронта.
Конашенков уточнил, что в ходе продолжения активных наступательных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии на Донецком направлении уничтожено до 490 единиц личного состава Вооружённых сил Украины убитыми и ранеными.
Кроме того, российские военнослужащие вывели из строя один танк, 3 боевые машины пехоты, 4 пикапа, 9 автомобилей, 2 гаубицы «Мста-Б», 3 гаубицы Д-30, одно орудие Д-20, а также одну американскую артиллерийская система М777 украинской стороны.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Максим Алексеев
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