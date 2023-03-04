Экс-генпрокурор Украины Луценко заявил, что получил приказ покинуть город Артёмовск в ДНР

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, которого полторы недели назад назначили командиром взвода ударных БПЛА, заявил, что получил персональный приказ покинуть город Артёмовск в ДНР.

«Вчера получил личный приказ покинуть подразделение ВСУ в Бахмуте и продолжить службу в ТРО», — написал Луценко в своих социальных сетях.

Экс-генпрокурор усмотрел в данном приказе «мелкую политическую месть» со стороны Офиса президента Украины, отметив, что «места в окопах не спешат занять друзья президента».

Ранее о выводе своего подразделения из Артёмовска заявил украинский командир с позывным «Мадьяр».