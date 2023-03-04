NYT: второй приезд генерала Сырского в Артёмовск говорит о шатком положении ВСУ

Американская газета The New York Times заявила, что второй приезд командующего Восточной группировкой Вооружённых сил Украины Александра Сырского в Артёмовск говорит о шатком положении украинских войск в городе.

«В пятницу командующий Сухопутными войсками Украины во второй раз менее чем за неделю посетил солдат в Артемовске, что свидетельствует о шатком положении, в котором оказались украинские военные, цепляющиеся за свои позиции в разрушенном городе», — говорится в статье NYT.

Автор данной статьи, ссылаясь на неназванных украинских командиров, заявил, что говорят, что Киев хочет держать Артёмовск под своим контролем как можно дольше даже если бойцы ВСУ в конечном итоге не смогут удержать город.

Отмечается, что в настоящее время подразделения украинских войск могут попасть в окружение, и тогда перед ними встанет выбор: погибнуть или сдаться.