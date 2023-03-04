Богомаз купит дом семье мальчика Фёдора, раненого ВСУ в Брянской области

Александр Богомаз пообещал купить дом семье российского мальчика Фёдора, который был обстрелян украинскими диверсантами.

4 марта брянский губернатор Александр Богомаз дал интервью телеканалу "Россия-24", где публично пообещал, что на собственные деньги купит новый дом семье российского мальчика Фёдора и оплатит проведение в нём ремонта, поскольку прежний дом семьи повреждён в результате пожара и обстрела ВСУ.

Известно, что 10-летний Фёдор был ранен во время вторжения украинских диверсантов в сёла Брянской области, ну сумел увести двух девочек с места обстрела.