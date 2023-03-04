ГУР Украины наградил эскортницу орденом за помощь разведке

Главное управление разведки Украины вручило государственный орден эскортнице Оксане Волощук.

4 марта украинская эскортница Оксана Волощук, имеющая рабочий псевдоним Ксюша Манекен, опубликовала новый пост в социальных сетях, где рассказала, что ГУР Украины вручил ей орден за оказание содействия отечественной разведке. При этом Волощук не стала рассказывать, за какие заслуги ей была присвоена государственная награда.

Пользователи мессенджеров раскритиковали вручение ордена эксортнице, на что Оксана Волощук ответила, что понимает боль негодующих, поскольку в Украине президентом стал комик, а госнаграду получила она.