Украинский военный аналитик полковник Пётр Черник на площадке Military Media Center заявил, что военно-политическое руководство Украины может принять решение «оперативного ухода» из города Артёмовск в ДНР.

Черник отметил, что в настоящее время Артёмовск находится «в чрезвычайно тяжелом положении» и является эпицентром боевых действий на Украине.

Украинский эксперт добавил, что решение о сдаче Вооружёнными силами Украины Артёмовска будет принято Киевом, если город будет полностью разрушен.

Также Пётр Черник выразил свою уверенность в том, что второй приезд командующего Восточной группировкой ВСУ Александра Сырского в Артёмовск является признаком того, что киевский режим прилагает максимальные усилия для удержания города под своим контролем.