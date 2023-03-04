Милиция ДНР показала кадры уничтожения солдата ВСУ российским снайпером

Представители народной милиции ДНР рассказали о ликвидации украинского военного снайпером армии России.

4 марта пресс-служба милиции Донецкой Народной республики уведомила, что снайпер 132-ой бригады первого армейского корпуса ДНР смог самостоятельно рассекретить местоположение украинского солдата, после чего на месте уничтожил противника. В качестве доказательства официальный Telegram-канал народной милиции Донецка опубликовал видео, на котором запечатлен акт уничтожения бойца ВСУ.

На видеозаписи продемонстрировано, как украинский военный поднимает голову из укрытия с целью совершить выстрел из автомата, после чего сразу падает замертво.