Милиция ДНР показала кадры уничтожения солдата ВСУ российским снайпером
Представители народной милиции ДНР рассказали о ликвидации украинского военного снайпером армии России.
4 марта пресс-служба милиции Донецкой Народной республики уведомила, что снайпер 132-ой бригады первого армейского корпуса ДНР смог самостоятельно рассекретить местоположение украинского солдата, после чего на месте уничтожил противника. В качестве доказательства официальный Telegram-канал народной милиции Донецка опубликовал видео, на котором запечатлен акт уничтожения бойца ВСУ.
На видеозаписи продемонстрировано, как украинский военный поднимает голову из укрытия с целью совершить выстрел из автомата, после чего сразу падает замертво.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Диана Мудреченко
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