Victoria's Secret возрождает свой знаменитый показ мод в 2023 году

Victoria's Secret возобновляет свой знаменитый показ мод после четырехлетнего перерыва и обновления бренда нижнего белья.

Ритейлер нижнего белья отменила показ в 2019 году после критики, скандала и замедления продаж.

С тех пор компания приступила к перестройке и обновлению бренда, чтобы стать более инклюзивной.

Финансовый директор компании Тимоти Джонсон заявил в четверг, что Victoria's Secret планирует потратить больше средств на маркетинг в 2023 году, как для повышения узнаваемости бренда, так и для "поддержки новой версии нашего показа мод, который состоится позже в этом году".

Первыми эту новость заметили розничные продавцы.

Victoria's Secret начала проводить ежегодный показ мод, начиная с 1995 года.

На показе были представлены такие топ-модели, как Тайра Бэнкс, Жизель Бюндхен и Джиджи Хадид, которые демонстрировали нижнее белье бренда и "Фантазийный бюстгальтер", украшенный настоящими бриллиантами и драгоценными камнями.

В последние годы шоу также включало музыкальные выступления таких звезд, как Леди Гага и Селена Гомес.

В 2013 году аудитория превысила 9,7 миллиона человек, но пять лет спустя она сократилась всего до 3,3 миллиона человек.

В том же году Эд Разек, тогдашний директор по маркетингу бывшей материнской компании Victoria's Secret, вызвал бурю негодования, заявив в интервью Vogue, что в шоу не должны участвовать модели больших размеров или трансгендеры, потому что "шоу - это фантазия".

Разек, который лично отбирал моделей, участвовавших в показе, позже извинился за свои комментарии и в конце концов подал в отставку.

Разек был не единственной проблемой для бренда. Вкусы потребителей начали меняться, переходя от бюстгальтеров с эффектом пуш-ап и сексуального стиля, определенных Victoria's Secret, к более удобным бюстгальтерам и спортивным бюстгальтерам.

Ритейлер не спешила признавать изменения и уступила позиции бренду нижнего белья American Eagle, Aerie, и конкурентам ThirdLove и Lively.

К 2018 году рыночная доля Victoria's Secret упала до 24% — по сравнению с 33% всего двумя годами ранее, — и покупатели жаловались, что качество также резко упало.

Кроме того, как поклонники, так и критики начали критиковать показ мод и маркетинг компании в более широком смысле, на котором были представлены только высокие, худые, традиционно красивые модели, за то, что они не общаются с типичными потребителями.

С тех пор ритейлер работает над обновлением своего имиджа.

Она устранила ангелов в пользу более разнообразной и инклюзивной линейки моделей и спикеров, в том числе звезды футбола Меган Рапино и актрисы и инвестора Приянки Чопры. Изменения помогли увеличить продажи.

Мы считаем, что прошло два года после пятилетнего пути к перестройке нашего бизнеса и у нас есть четкая дорожная карта, чтобы стать ведущим в мире продавцом модной интимной одежды.

Об этом заявил генеральный директор Мартин Уотер во время объявления о доходах в четверг.