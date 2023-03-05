В сети распространилось видео с кадрами ликвидации солдата ВСУ российским снапером

Ролик был опубликован в Телеграм-канале Народной милиции ДНР. Новость сообщается изданием "Капиталъ"

Момент уничтожения военнослужащего украинской армии российским снайпером попала на видео.

Далее ролик был размещен в Телеграм-канале Народной милиции ДНР.

Как сообщает НМ ДНР, снайпер 132-й бригады первого армейского корпуса Донецка обнаружил и уничтожил солдата Украины, находящегося на боевой позиции.

Ранее российские войска одержали победу в боях с ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях.

Как сообщил генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков, бойцы группы "Восток" атаковали украинские формирования, расположенные возле населенных пунктов Новополь, Угледар, Водяное в ДНР, Щербаки и Каменское в Запорожской области.