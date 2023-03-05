Рогов сообщил о появлении в Запорожье прошедших подготовку в Великобритании бойцов ВСУ
Член главного Совета администрации Запорожья сообщил о переброске в регион бойцов ВСУ, пошедших подготовку на военных базах Великобритании.
Командование Вооруженных сил Украины перебросило в Запорожье более 3 тысяч военнослужащих, прошедших подготовку в Великобритании. Об этом в интервью РИА Новости сообщил член главного Совета региона Владимир Рогов.
Он пояснил, что курс подготовки у военных учебных центрах Великобритании рассчитан примерно на один месяц. Рогов отметил, что новые подразделения прибыли в город в течение нескольких последних дней.
Великобритания начала подготовку бойцов ВСУ с июля 2022 года. Власти страны заявили о планах тренировать каждые 120 дней по 10 тысяч военнослужащих украинской армии.
Опубликовано: Максим Алексеев
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Диана Мудреченко
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