Рогов сообщил о появлении в Запорожье прошедших подготовку в Великобритании бойцов ВСУ

Член главного Совета администрации Запорожья сообщил о переброске в регион бойцов ВСУ, пошедших подготовку на военных базах Великобритании.

Командование Вооруженных сил Украины перебросило в Запорожье более 3 тысяч военнослужащих, прошедших подготовку в Великобритании. Об этом в интервью РИА Новости сообщил член главного Совета региона Владимир Рогов.

Он пояснил, что курс подготовки у военных учебных центрах Великобритании рассчитан примерно на один месяц. Рогов отметил, что новые подразделения прибыли в город в течение нескольких последних дней.

Великобритания начала подготовку бойцов ВСУ с июля 2022 года. Власти страны заявили о планах тренировать каждые 120 дней по 10 тысяч военнослужащих украинской армии.