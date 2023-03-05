«РИА Новости»: соучастника теракта в Брянской области внесли в базу розыска МВД

Информационное агентство «РИА Новости» сообщило, что одного из предполагаемых соучастников теракта в Брянской области Илью Богданова внесли в базу розыска Министерства внутренних дел Российской Федерации.

В ответе на запрос на сайте ведомства говорится, что Богданов объявлен в федеральный розыск по статье Уголовного кодекса Российской Федерации, но о какой именно статье идёт речь, не указывается.

Обозреватели «РИА Новости» отметили, что тот же человек также внесён в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму Росфинмониторинга.