В США сошел с рельсов гигантский товарный поезд с опасными веществами

Около 20 из 212 вагонов грузового поезда Norfolk Southern сошли с рельсов ВСША недалеко от Спрингфилда в субботу, 4 марта.

Жители в ужасе, потому что месяц назад авария поезда той же компании привела к разливу химикатов.

Причины крушения неизвестны. Бригада специалистов находилась на месте несколько часов. Точно выяснено, что по неизвестным причинам около 20 из 212 вагонов товарного поезда сошли с рельсов.

Агентство по чрезвычайным ситуациям округа Кларк попросило жителей, живущих рядом с местом крушения поезда, найти безопасное убежище.

По данным служб, среди сошедших с рельсов вагонов четыре цистерны с материалами, помеченными как опасные. К счастью, утечки не было.

Ранее в ночь с пятницы, 3 февраля, на субботу, 4 февраля, поезд Norfolk Southern сошел с рельсов в Восточной Палестине, штат Огайо. Из более чем 100 вагонов 20 перевозили опасные материалы, 10 из них сошли с рельсов.