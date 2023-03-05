Стала Евлампия: Ева Польна решила сменить имя

Певица Ева Польна рассказала в программе «Света вокруг света» историю происхождения своего имени.

В интервью Светлане Бондарчук 47-летняя певица заявила, почему надумала его поменять.

С 2000-го года родилось очень много девочек с таким именем. Мой папа с западной Украины, мама из Питера.

Для межнационального брака Ева – нормальное имя. Хотя в то время, когда родилась я, оно было забыто.