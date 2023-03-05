Стала Евлампия: Ева Польна решила сменить имя
2023-03-05 14:41
47-летняя певица призналась, что родители ей дали пркрасное, женственное имя. Но, став старше, ради шутки в автографах ставит другое.
Певица Ева Польна рассказала в программе «Света вокруг света» историю происхождения своего имени.
В интервью Светлане Бондарчук 47-летняя певица заявила, почему надумала его поменять.
С 2000-го года родилось очень много девочек с таким именем. Мой папа с западной Украины, мама из Питера.
Для межнационального брака Ева – нормальное имя. Хотя в то время, когда родилась я, оно было забыто.
Артистка признала: это очень женственное имя, и ей хорошо с ним. Но в последнее время она иронизирует, и пишет в автографах: «Евлампия Польна»:
Ну, думаю, Евой я была в молодые годы, сейчас надо более солидно – Евлампия.
Опубликовано: Светлана Гарусева