Пресс-секретарь Министерства обороны РФ Игорь Конашенков во время брифинга рассказал о ситуации на Донецком направлении, заявив, что российские солдаты на данном участке фронта за минувшие сутки СВО уничтожили свыше 210 бойцов Вооружённых сил Украины.

Кроме того, служащие Вооружённых сил Российской Федерации вывели из строя одну боевую машину пехоты, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, артиллерийскую систему М777 и самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США, самоходную гаубицу «Гвоздика», самоходный миномёт «Тюльпан», боевую машину РСЗО «Смерч», и гаубицу Д-30 украинской стороны.

Также уничтожены склады с боеприпасами 53-й и 110-й отдельных механизированных бригад Вооружённых сил Украины близ села Тоненькое и города Авдеевка Донецкой Народной Республики.

Вместе с тем, в окрестностях города Николаевка ДНР уничтожена американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.