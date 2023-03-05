Издание Washington Times пишет, что военные поражения украинской армии могут стать поводом для прекращения западной помощи в отношении режима Зеленского.

Колумнист газеты The Washington Times Майкл Маккена утверждает, что администрация Джо Байдена верит в сказку о том, что украинские войска смогут одержать победу в конфликте с Россией, однако в правительстве США не рассказывают, до какого момента американское государство будет помогать Киеву.

По мнению журналиста, власти Соединённых Штатов прекратят оказывать Украине военную и финансовую поддержку, когда устанут от серии поражений подразделений ВСУ.