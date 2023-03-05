Рогов: ВСУ формируют группировку из 12 тысяч человек для атаки на Запорожье

Владимир Рогов рассказал о риске скорого наступления на Запорожскую область со стороны армии Украины.

Представитель правительства Запорожской области Владимир Рогов утверждает, что вооружённые силы Украины завершают формирование ударной группировки войск из 12-ти тысяч человек на границах региона, намереваясь пойти в наступление на позиции российской армии в Запорожской области.

По мнению Рогова, наступление ВСУ на данный регион может стартовать в конце марта или начале апреля и преследует своей целью выход украинских подразделений к Азовскому морю для перерезания логистических путей между ВС РФ и Крымом.