Российская армия в боях под Артемовском разбила самые подготовленные войска ВСУ
Об этом пишут в издании РИА Новости, ссылаясь на иностранный источник Wall Street Journal.
В последние месяцы, пока шли сражения за Артемовск с российскими войсками, украинская армия лишилась своих наиболее подготовленных формирований.
Иностранная газета процитировала высказывания одного из командиров ВСУ, его подразделение потеряло свои позиции в бою.
Командир сообщил, что причина поражения была в следующем: плохо подготовленный добровольческий батальон во время военных действий без предупреждения ушел со своих позиций.
Евгений Пригожин, руководитель ЧВК "Вагнер" ранее рассказал о том, что Артемовск почти полностью окружили российские войска.
Также командование ВСУ сообщило, что все дороги для снабжения или отступления украинской армии были отрезаны.
Опубликовано: Храмова Оксана
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Николай Скира
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