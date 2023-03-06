Российская армия в боях под Артемовском разбила самые подготовленные войска ВСУ

Об этом пишут в издании РИА Новости, ссылаясь на иностранный источник Wall Street Journal.

В последние месяцы, пока шли сражения за Артемовск с российскими войсками, украинская армия лишилась своих наиболее подготовленных формирований.

Иностранная газета процитировала высказывания одного из командиров ВСУ, его подразделение потеряло свои позиции в бою.

Командир сообщил, что причина поражения была в следующем: плохо подготовленный добровольческий батальон во время военных действий без предупреждения ушел со своих позиций.

Евгений Пригожин, руководитель ЧВК "Вагнер" ранее рассказал о том, что Артемовск почти полностью окружили российские войска.

Также командование ВСУ сообщило, что все дороги для снабжения или отступления украинской армии были отрезаны.