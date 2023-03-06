Гладков: 6 марта система ПВО Рф сбила три ракеты ВСУ в Новом Осколе

В телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о трех сбитых ракетах ВСУ.

Глава региона сообщил, что все произошло на приграничной с Украиной территории, а именно - в поселке Новый Оскол.

Общее число сбитых системой ПВО украинских ракет - три единицы.

Как минимум один человек пострадал во время проведения операции, это мужчина, получивший ранения руки от осколков.

Гладков рассказал, что останки сбитых ракет попали в ЛЭП, проходящие через несколько населенных пунктов Новооскольского района.

Повреждены фасады некоторых жилых домов. Это пока предварительная информация о пострадавших и разрушениях. На место происшествия отправлены экстренные службы.

Как известно, Белгородская область время от времени обстреливается минометами и артиллерией украинской армии.

С 11 апреля прошлого года в регионе был введен желтый уровень террористической опасности.