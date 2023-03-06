Pais: лучшие подразделения ВСУ понесли огромные потери в Артемовске

Издание Pais рассказало о потерях украинской армии на Артемовском участке фронта.

Днём понедельника журналисты испанского информагентства El Pais уведомили, что в населённом пункте Артемовск Донецкой Народной республики находятся лучшие подразделения украинской армии. Вместе с тем в Pais отметили, что данные подразделения понесли крупные потери при столкновениях с российскими войсками.

Также в El Pais отмечают, что новые подразделения ВСУ испытывают затруднения при попытке попасть в Артемовск, поскольку все мосты, ведущие к городу, уже взорваны.