Советник Пушилина Ян Гагин утверждает, что в Артемовске остаётся лишь 10 тысяч украинских солдат.

6 марта персональный советник ВРИО губернатора ДНР Ян Гагин публично заявил, что на текущий момент в Артемовске остаются порядка десяти тысяч бойцов вооружённых сил Украины, многие из которых уже сейчас пытаются отступить из города, однако не имеют возможности это сделать.

По мнению Гагина, в ближайшее время подкрепление ВСУ попытается прорваться в Артемовск с боем, чтобы доставить своим товарищам новые боеприпасы.