Politico: обучение пилотов ВСУ в США не влияет на поставки F-16 Киеву

Издание Politico раскрыло подробности программы обучения украинских пилотов в США.

Журналисты американской газеты Politico утверждают, что факт прибытия двух украинских пилотов в Аризону для обучения управлением истребителями F-16 не влияет на решение Белого дома относительно поставок подобных самолётов Киеву.

По данным Politico, в Вашингтоне хотят оценить, с какой скоростью лётчики ВСУ могут обучаться использовать американских истребителей нового поколения.

Известно, что два украинских пилота находятся в Аризоне уже неделю и пробудут там не менее ещё семи дней, после чего отправятся на родину.