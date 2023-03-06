Генералы ВСУ Залужный и Сырский поддержали продолжение боёв в Артемовске

Украинские генералы Валерий Залужный и Александр Сырский выступили против отвода подразделений ВСУ из Артемовска.

Днём понедельника офис Владимира Зеленского опубликовал новый пресс-релиз, в рамках которого уведомил, что главнокомандующий вооружёнными силами Украины Валерий Залужный и командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский поддерживают продолжение боёв в Артемовске и усиление позиций ВСУ в городе.

Примечательно, что накануне немецкий журнал Bild сообщал о ссоре между Залужным и Зеленским из-за того, что президент Украины приказал не выводить подразделения ВСУ из Артемовска, в то время как украинский главком настаивал на обратном.