Русская крестьянка Валентина Васильева родила 69 детей до 40 лет, и прославилась, как самая плодовитая женщина в мире

Валентина Васильева, русская крестьянка в 18 веке смогла родить 69 детей: ее рекорд плодовитости не побит до сих пор.

В среднем в 18 веке в крестьянских семьях было по 10-12 детей. Это тогда считалось нормой. Но Валентина и Федор Васильевы смогли стать родителями 69 детей. Об этом феноменальном семействе было известно даже Екатерине Второй, а в мире Васильева стала известна в 1783 году, когда о ее уникальной способности рожать детей бывавший в России купец рассказал английскому журналу.

Валентина пережила по совокупности 27 завершившихся родами беременностей. Из них было четыре четверни, семь троен и шестнадцать двоен. Рожать Валентина закончила к сорока годам. Такое количество многоплодных беременностей не могли не сказаться на здоровье женщины.

Федор ушел от нее, и женился во второй раз. В этом браке новая супруга подарила ему шесть пар близнецов и две тройни. Но на самом деле причина распада брака Федора и Валентины неизвестна. Возможно, женщина скончалась, и Федору необходима была жена, чтобы заботиться об огромном количестве детей.