Кормить ребенка грудью и мыться в бане вместе с мужчинами не считалось зазорным для женщин на Руси

На Руси правила приличия отличались от нынешних: семьи мылись вместе в бане, и женщины, не стесняясь обнажали грудь, чтобы покормить ребенка.

Бани на Руси были общественным местом, а потому дамы не стыдились мыться вместе с мужчинами. Это не считалось зазорным. В селах почти в каждом доме была своя баня, и мыться ходили всей семьей. В городах же было всего пару заведений, где можно было навести чистоту, поэтому речь о стеснении не шла. Чего не скажешь о сегодняшнем дне.

Оголить грудь, чтобы покормить ребенка тоже не было аморальным поступком для русской крестьянки, чего очень стесняются современные молодые мамы. Дело в том, что декретных отпусков тогда не было. Женщины выходили работать в поле вскоре после рождения ребенка, и брали его с собой.

Но свобода была не везде. Согласно Домострою, муж имел право учить жену, и даже поколачивать физически. Опять же, закона о домашнем насилии еще тогда не придумали. Молодые девушки были вынуждены хранить невинность до брака, иначе рисковали быть опозоренными вместе со своей семьей, если мы не говорим о дохристианской Руси, где нравы были свободнее.