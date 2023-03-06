Монахини прошлого боролись с сексуальным желанием, истязая тело и принимая специальные отвары

Половое влечение было ощутимой проблемой для жительниц монастырей в прошлом: они боролись с ним радикальными и жестокими методами.

Уйдя от мира за монастырские стены, монахини прошлого не переставали быть людьми и женщинами. И у них сохранялось сексуальное влечение, с которым приходилось бороться, ведь монашество подразумевает отречение от мирских удовольствий. Для борьбы с грехом сладострастия использовались подчас жестокие методы.

Монахини ограничивали общение с мужчинами, чтобы соблазнов было меньше. И это самый мягкий прием противостояния соблазну. Им делали кровопускание, лечили отварами, снижающими либидо. Если же желание сохранялось, невесты Христовы прибегали к самоистязанию, голоду, и тяжелой работе.

У монахинь был аскетичный образ жизни и в том, что касалось еды. Они не ели мяса, много постились и молились. Это в основном помогало, поскольку истощенный организм перенаправляет ресурсы на выживание, а не на размножение.