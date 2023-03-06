Выжившим после ядерной катастрофы придется есть грибы и насекомых, чтобы выжить
После ядерного удара, если космический мусор закроет солнце, выжившим придется разводить крыс, грибы и насекомых в пищу.
Ученые попробовали разобраться, реально ли выжить после ядерной катастрофы, если солнечные лучи больше не смогут попадать в атмосферу. Оказалось, все не так безнадежно. Сильнейший катаклизм подобного рода наша планета переживала во времена динозавров. Тогда 66 миллионов лет назад произошел мощнейший взрыв в 6,5 тысяч раз сильнее Хиросимы.
Облако из серы и мусора закрыло доступ Солнца к Земле на 2 года. Фотосинтез на планете остановился, и динозавры и доисторические животные стали вымирать, не имея возможности питаться. Но надежда выжить и в таких условиях есть.
Случись подобное, выжившим людям придется кардинально изменить свой рацион. Без фотосинтеза могут произрастать грибы, о чем свидетельствуют археологические находки. Людям нужно будет периориентировать свое сельское хозяйство на них, а еще на насекомых и крыс.
Опубликовано: Эльза Ли
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Николай Скира
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