Military Watch: ВСУ не смогут эффективно использовать танки Challenger 2
Издание Military Watch раскрыло причины, по которым украинские войска не в состоянии эффективно применять британские танки на поле боя.
Журналисты новостного агентства Military Watch утверждают, что танки Challenger 2 британского производства, которые будут поставлены Украине из Лондона, не смогут быть полезными для подразделений ВСУ, поскольку данные машины до сих пор применяют нарезное оружие, быстро выходящее из строя.
Также в MW отметили, что танки Challenger 2 не имеют динамической защиты, что может привести ко взрыву данной техники в результате всего одного попадания.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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