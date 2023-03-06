Зеленский уволил заместителя главы СБУ Якушева

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Александра Якушева с должности замглавы Службы безопасности страны.

Своей должности главы СБУ Сумской области лишился Эдуард Федоров, на его место назначен Олег Красношапка.

Игорь Носко уволен с должности руководителя Департамента охраны гостайны и лицензирования СБУ, его место займет Олег Храмов.

С должностей сняты также глава СБУ Запорожской области Борис Безрукий и руководитель Департамента хозяйственного обеспечения ведомства Александр Провотворов.