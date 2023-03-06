Экс-советник Пентагона Макгрегор: Украина уже потерпела крах как государство

Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор считает, что Украина потерпела полный крах как государство.

Свою позицию он объясняет тем, что около 40% украинских городов и инфраструктуры уже уничтожено.

Макгрегор отмечает, что реальную ценность имела украинская промышленная база, однако практически вся она уже находится под контролем России.

Бывший советник главы Пентагона также подчеркивает, что многие промышленные предприятия находятся на территориях, где традиционно живут русские.