РВ: ВСУ безуспешно пытаются выбраться из Артемовска по проселочным дорогам

Портал «Русская весна» пишет, что у солдат ВСУ возникли серьезные проблемы с отходом из Артемовска (Бахмута).

На данный момент все дороги из города контролируются российскими военными, а позиции ВСУ постоянно накрывают огнем из танков, минометов, артиллерийских орудий.

Между тем из-за погодных условий проселочные дороги оказались в таком со состоянии, что тяжелая военная техника не может пройти по ним.

По информации портала, солдаты Вооруженных сил Украины пытаются отходить по этим дорогам, во многих случаях бросая свою технику.