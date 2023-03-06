РВ: ВСУ безуспешно пытаются выбраться из Артемовска по проселочным дорогам
Портал «Русская весна» пишет, что у солдат ВСУ возникли серьезные проблемы с отходом из Артемовска (Бахмута).
На данный момент все дороги из города контролируются российскими военными, а позиции ВСУ постоянно накрывают огнем из танков, минометов, артиллерийских орудий.
Между тем из-за погодных условий проселочные дороги оказались в таком со состоянии, что тяжелая военная техника не может пройти по ним.
По информации портала, солдаты Вооруженных сил Украины пытаются отходить по этим дорогам, во многих случаях бросая свою технику.
Опубликовано: Светлана Репина
-
Ангелина Крент
Есть прекрасная русская традиция перед входом во двор сажать калину
Мне очень нравится наша русская традиция перед домом сажать калину, жаль что не все это делают, ведь это растение смотрится нарядно всегда и в пору цветения весной, и в течение всего лета, и осенью-зимой когда висят красные грозди.Подробнее...
-
-
-
-