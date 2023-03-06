Зеленский: сражение за Артёмовск стало одним из самых тяжелых для ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что сражение за город Артёмовск в ДНР стало одним из самых тяжёлых для украинских войск.

«Это одно из самых тяжелых сражений. Болезненное и трудное», — сказал глава киевского режима.

Зеленский добавил, что российские силы продолжают окружать Артёмовск.

Отмечается, что Киев пообещал продолжать бои за «крепость Бахмут», невзирая на многочисленные потери живой силы Вооружённых сил Украины и отсутствие, по мнению ряда экспертов, стратегического значения в удержании города под контролем.