Economist: уровень поддержки помощи Украине в ЕС и США падает

Опрос, проведенный среди читателей The Economist показал устойчивое падение уровня поддержки военной помощи Украины со стороны населения США и ЕС.

Примечательно, что среди американцев все меньше одобряют помощь Киеву сторонники, как Республиканкой, так и Демократической партии, а европейцы стали скептически относится к санкциям против России.

Economist подчеркивает, что поддержка военной помощи Украине в США и ЕС неукоснительно падает. По сведениям приведенного опроса в апреле 2022 года сторонниками поддержки Киеву были 67% республиканцев, теперь только 39%. У демократов этот показатель составил с 85% до 75%.

В странах ЕС уровень поддержки Украины упал в среднем с 43% до 32%, отмечает издание.