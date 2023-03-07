Зеленский отправил в отставку ряд высокопоставленных сотрудников СБУ

2023-03-07 02:11

Президент Украины Владимир Зеленский освободил от занимаемых должностей и отправил в отставку сразу нескольких высокопоставленных сотрудников СБУ.

Лишились занимаемых постов замглавы спецслужбы Александр Якушев, начальники структурных подразделений, отвечающих за хозяйственное обеспечение и охрану гостайны.

Зеленский подписал также отправил в отставку высокопоставленных сотрудников СБУ в Сумской и Запорожской областях Эдуарда Федосова и Бориса Безрукого.

Опубликовано: Максим Алексеев








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