Зеленский отправил в отставку ряд высокопоставленных сотрудников СБУ
2023-03-07 02:11
Президент Украины Владимир Зеленский освободил от занимаемых должностей и отправил в отставку сразу нескольких высокопоставленных сотрудников СБУ.
Лишились занимаемых постов замглавы спецслужбы Александр Якушев, начальники структурных подразделений, отвечающих за хозяйственное обеспечение и охрану гостайны.
Зеленский подписал также отправил в отставку высокопоставленных сотрудников СБУ в Сумской и Запорожской областях Эдуарда Федосова и Бориса Безрукого.
Опубликовано: Максим Алексеев