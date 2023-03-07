20-летняя Софи Рассон провела двое суток в машине с тремя мертвыми друзьями

20-летняя Софи Рассон пошла на вечеринку с четырьмя друзьями. Их вечер закончился трагически. Молодых людей нашли через два дня, но выжили только двое из пяти. Софи застряла в машине с мертвыми друзьями.

Трагическое событие произошло в Великобритании. Компания друзей собирались пойти в бар и клуб. После вечеринки камеры наблюдения в последний раз видели их на заправочной станции, и с тех пор они пропали.

Родители молодых людей забеспокоились и сообщили о пропаже детей в полицию. Начались интенсивные поиски, которые длились с 3 по 5 марта, когда была найдена машина, в которой они находились.

Автомобиль, должно быть, съехал в кювет, так как находился всего в нескольких метрах от шоссе.

Пассажирами машины были Софи Рассон, а также ее друзья: Ева Смит (21 год), Дарси Росс (21 год), Рафель Джинн (24 года) и Шейн Лафлин (32 года). Наряду месте с Соффи выжил только Шейн.

Они оказались в ловушке в машине вместе со своими мертвыми друзьями, где провели две ночи. Когда и при каких обстоятельствах погибли остальные пассажиры, неизвестно.

Рано утром в понедельник, 6 марта, полиция обнаружила автомобиль. Серьезно раненых Софи и Шейна доставили в больницу. Полиция выясняет подробности трагического происшествия.