Офицер ВСУ Кочевенко сообщил о тяжелой ситуации у Кременной и Сватово
Своим мнением офицер штурмовой бригады Юрий Кочевенко поделился на телеканале "Рада", назвав ситуацию на позициях "серьезной и напряженной".
Украинские войска теряют возможности для наступления в районе Сватово и Кременной. Об этом сообщил офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Юрий Кочевенко.
По его словам, российская армия существенно продвинулась и накопила силы. Что касается положения дел в ВСУ, то тут, по мнению Кочевенко все очень серьезно:
Мы, наоборот, утратили наступательный потенциал. Ситуация достаточно серьезная и напряженная. В целом, как бы мы ни оценивали ситуацию, нас в три раза меньше.
Военный предположил, что, возможно, один из населенных пунктов "придется оставить", но по этому поводу "не надо сильно переживать".
Ситуация возле Сватово и Кременной стала накаляться с осени прошлого года. Украинцы постоянно ведут обстрел Кременной и делают попытки прорвать оборону на этом направлении.
Новость предоставлена изданием РИА Новости.
Опубликовано: Храмова Оксана
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