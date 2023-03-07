Гагин: ВСУ малыми группами уходят из Артемовска, Россия контролирует больше половины города

Эту информацию Ян Гагин, советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина, сообщил в эфире телевизионного канала «Россия 24».

По словам Гагина, в настоящее время наблюдается хаотичное отступление различных малых групп украинских вооруженных сил по тем самым проселочным дорогам, при этом они несут потери либо сдаются в плен. Раннее информационное агентство Franc Press сообщало, что украинские подразделения отступают маленькими группами от Артемовска, причем их единственный путь лежит через разбитые дороги, ведущие к Часову Яру. Если танки и другая военная техника там застрянет, она станет удобной мишенью для российского артиллерийского огня.