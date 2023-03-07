Лукашенко: в Беларуси задержан террорист ВСУ, готовивший атаку на Мачулищи

Александр Лукашенко рассказал о задержании агента украинских спецслужб в Беларуси.

7 марта во время церемонии вручения государственных наград Александр Лукашенко публично заявил, что на территории Беларуси был задержан террорист спецслужб Украины, а также его пособники, причастные к попытке диверсии в отношении самолёта А-50 на аэродроме Мачулищи под Минском.

Примечательно, что ранее "Пул Первого" доказал целостность самолёта А-50 после инцидента на Мачулищах, показав видео, как данный борт сопровождает самолёт Лукашенко по прибытии в Беларусь после визита в Пекин.